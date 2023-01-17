хутор Красная Слободка, хутор Красная Слободка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Красная Слободка

Кущевский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Ильинская волость
2052Краснослободское товарищ, в районе Ильинской волости, при реке М.-Эльбузде51501515Выборный товарищества1086012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Кущевский район
159263Красная Слободкахутор46°44'00"39°56'00"L-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Кущевский муниципальный район, Полтавченское сельское поселение
3628425106х Красная Слободка#Н/Д
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