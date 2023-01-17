деревня Ганновка, деревня Ганновка, Березковская волость, Климовичский уезд (на 1910) — Familio

Ганновка

Березковская волость, Климовичский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Березковская волость
254. Гапновка, деревня бывшая владельческая, дворов 79, жителей 547

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Березковская волость
2Дер. Ганновкапочтовойр. ЕленкеСельск. общ. кр. 109373402Березковск. пр. 16240
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