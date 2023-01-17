Вада
Островецкий район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Вады, ф. (Будзьки), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 1, у. гор. 60 в., вол. пр. 10 ч., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Гудогай 12 в.
Вады, ф. (Кундзича), жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 5, раз. см. пред.
Вады, з. жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 26, у. гор. 54 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Гудогай 27 в.
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Вада3