хутор Вада, хутор Вада, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Вада

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ворнянская волость
Вады, ф. (Будзьки), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 1, у. гор. 60 в., вол. пр. 10 ч., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Гудогай 12 в.
Вады, ф. (Кундзича), жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 5, раз. см. пред.
Вады, з. жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 26, у. гор. 54 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Гудогай 27 в.

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Ворнянский сельсовет
х. Вада3
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close