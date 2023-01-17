Населенное место

Вады, ф. (Будзьки), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 1, у. гор. 60 в., вол. пр. 10 ч., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Гудогай 12 в.

Вады, ф. (Кундзича), жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 5, раз. см. пред.