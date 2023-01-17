село Косолапово, село Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Косолапово

Целинный муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1532Косолапова, д. каз.при оз. Косолаповом.27555101417443
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Становская волость
1045. Косолапова, деревня бывшая государственная, при озере Косолановом, дворов 130, жителей 703, часовня, 2 лавки, постоялый двор, салотопн. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Целинный район
98703Косолаповосело54°31'00"64°01'00"N-41-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Целинный муниципальный район, Сельское поселение Косолаповский сельсовет
37634424101с Косолаповосело
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