деревня Богатырь, деревня Богатырь, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Богатырь

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Черейская волость
34Фол. Богатырторг. трактереч. УльянкеЛ. Комаровской, кат. 157Черейского кат. 11949

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Лукомльский сельсовет
д Богатырь11

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Лукомльский сельсовет
д. Богатырь12
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