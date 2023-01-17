деревня Ельняги, деревня Ельняги, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Ельняги

Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2116Ельняки, д. каз. (3)при колодцах.727152320
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Арбанская волость
Ельняги, Арбанскойчеремисы281
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Медведевский район
715733Ельнягидеревня56°41'47°48'O-38-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район, Пекшиксолинское сельское поселение
88628425111д Ельнягидеревня
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