деревня Шамановка, деревня Шамановка, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Шамановка

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5196Шамановка, д. каз.при колодце.242452417
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Семендяевская волость
77Шамановка10[...]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
280262Шамановкадеревня57°18'38°14'O-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Семендяевское сельское поселение
28622434246д Шамановкадеревня
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