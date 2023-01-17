хутор Трокище, хутор Трокище, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Трокище

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Кемелишская волость
Трокище, з. (Чепульковского), жит. 15 (9 м. 6 ж.), дес. 60, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Подбродье 15 в.

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
х. Трокище1
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