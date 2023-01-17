деревня Листвяны, деревня Листвяны, Мытищинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Листвяны

Мытищинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
130Листвяны, д. каз.при р. Уче.2523092103
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Мытищенская волость
65. Листвяны, деревня бывшая государственная, при речке Уче, дворов 34, жителей 208, школа, лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Мытищинская волость
Дер. Листвьяны2510платформа Мамонтовка. 163Земское училище.
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