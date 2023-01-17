село Чертановка, село Чертановка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Чертановка

Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1417Чертановка (Никольское), с. вл.при безымянном ключе.852225110491085Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Чертановская волость
845. Чертановка (Никольское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Тегоре, дворов 332, жителей 2054, волостное правление (уездный город в 85 верстах), ц Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Кузоватовский район
30615Чертановкасело53°49'с.ш.47°50'в.д.N-38-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Кузоватовский муниципальный район, Спешневское сельское поселение
73616465156с Чертановкасело
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