Барсуки
Докшицкий район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Барсуки, с., жит. 170 (87 м. 83 ж.), дес. 304, у. гор. 81 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 44 в., ст. ж. д. Березвечь 24 в.
Барсуки, д., жит. 163 (87 м. 76 ж.), дес. 238, у. гор. 70 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Березвечь 24 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Барсуки516
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Барсуки179