агрогородок Корытное, агрогородок Корытное, Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Корытное

Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Городокская волость
115. Коритное, (Задорожье), село бывшее владельческое, при реке Птиче, дворов 15, жителей 154, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Городковская волость
Задорожье, (оно-же Корытно), село3846241343515
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Корытно, имение136241353516
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Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Осиповичский район, Вязьевский сельсовет
аг. Корытное171
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