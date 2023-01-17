деревня Тутаево, деревня Тутаево, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Тутаево

Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
3058Тутаевская, д. каз.при Шадрошопском Угоре.35702898109
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Кычановская волость
228. Тутаевский (Кочинский), починок бывший государственный, при речке Убыте, дворов 16, жителей 122, красильный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Юкаменский район
517568Тутаеводеревня57°55'00"52°25'00"O-39-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Юкаменский муниципальный район, Засековское сельское поселение
94648422146д Тутаеводеревня
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