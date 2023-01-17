агрогородок Грицевичи, агрогородок Грицевичи, Клецкий район, Минская область (на 2021) — Familio

Грицевичи

Клецкий район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Грицевичская волость
794. Грицевичи, село бывшее владельческое, при реке Лани, дворов 33, жителей 360, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Грицевичская волость
Грицевичи, имение71213452½
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Грицевичи, село55933213452
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Клецкий район, Грицевичский сельсовет
д Грицевичи534

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Клецкий район, Грицевичский сельсовет
аг. Грицевичи277
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