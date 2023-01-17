деревня Надва, деревня Надва, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Надва

Кардымовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
5757Надва 1-я, д. каз.при рч. Надве.406221010
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Надвинская волость
221НадваСельцо4051719Мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Кардымовский район
215283Надвадеревня54°52'00"32°32'00"N-36-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Кардымовский муниципальный район, Первомайское сельское поселение
66623426161д Надвадеревня
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