Клеменсово
Парафиановская волость, Вилейский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- имение
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Клеменсово, им. (Киаковского), р. Сервечь, жит. 19 (13 м. 6 ж.), дес. 779, у. гор. 62 в., вол. пр. 21 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Березвечь 24 в.
Клеменсово, выс. (Кияковского), р. Сервечь, жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 1, раз. см. пред.