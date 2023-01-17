Населенное место

Клеменсово, им. (Киаковского), р. Сервечь, жит. 19 (13 м. 6 ж.), дес. 779, у. гор. 62 в., вол. пр. 21 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Березвечь 24 в.