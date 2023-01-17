село Осычки, село Осычки, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Осычки

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1795Осички (Адабашева), д. вл.при рч. Синюхе.14035257883894
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Осичанская волость
490. Большия Осички, деревня бывшая владельческая, при речке Синюхе, дворов 75, жителей 480, волостное правление (уездный город в 120 верстах), часовня, винокуренный заво Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12555Осичкиселор-н ВільшанськийВільшанська селищна рада
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