зимовка Сарыматак, зимовка Сарыматак, Шетский район, Карагандинская область (на 2022) — Familio

Сарыматак

Шетский район, Карагандинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
зимовка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Карагандинская область, Шетский район, сельский округ Карима Мынбаева
зимовка СарыматакСарыматақ қыстауы356469111
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