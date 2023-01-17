посёлок Новые Пески, посёлок Новые Пески, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Новые Пески

Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
179Пески, д.при Шоштозере.107107154457Кор. 44—57. Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Салменижская волость
66. У-Песков (Чеукку, Уннус Ниеми), деревня бывшая горнозаводская, при озере Сот-Ярви, дворов 14, жителей 88, часовня, 2 мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Пряжинский район
149229Новые Пескипосёлок61°50'32°57'P-36-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Пряжинский муниципальный район, Эссойльское сельское поселение
86639460116п Новые Пескипоселок
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