Новые Пески
Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
179Пески, д.при Шоштозере.107107154457Кор. 44—57. Часовня православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
66. У-Песков (Чеукку, Уннус Ниеми), деревня бывшая горнозаводская, при озере Сот-Ярви, дворов 14, жителей 88, часовня, 2 мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
149229Новые Пескипосёлок61°50'32°57'P-36-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
86639460116п Новые Пескипоселок