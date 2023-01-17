деревня Красное Корсаково, деревня Красное Корсаково, Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Красное Корсаково

Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3072Красное (Корсаково), сц. вл.при р. Зуше.321435172184
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Покровско-Корсаковская волость
862. Покровка (Корсаково), село бывшее владельческое, при р. Зуше, дворов 40, жителей 288, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церкви православных, школа, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Корсаковский район
63568Красное Корсаководеревня53°10'с.ш.37°13'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Корсаковский муниципальный район, Гагаринское сельское поселение
54626405136д Красное Корсаководеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close