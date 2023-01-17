деревня Апатово, деревня Апатово, Верховская волость, Солигаличский уезд (на 1907) — Familio

Апатово

Верховская волость, Солигаличский уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Солигаличской уезд
9521Опатово, д.при р. Костроме.101051516
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Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Солигаличский уезд, Верховская волость
Апатово д.пруд, ручей101035142741Всего по волости промышленников-мужчин — 819; из них: плотников — 194, с.-х. рабочих — 112, маляров — 157, лесн. пром. — 25, столяр. — 98, печников — 65, кузнец. — 16, во Показать все
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