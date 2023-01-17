хутор Платинский, хутор Платинский, Митякинская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Платинский

Митякинская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
211Платинский, каз.при балке Платинской.2550288288
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Гундоровская станица
3389Платина хутор, Гундоровской станицы, на б. Платинской471628259268Хуторское правление1352527
Донецкий округ, Митякинская станица
3390Платинский хутор, Митякинской станицы, при балке Платина842275285375Хуторское правление, церковь, приходское училище1402721
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