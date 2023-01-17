деревня Рысков, деревня Рысков, Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Рысков

Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Городецкая волость
395. Рысков, село бывшее владельческое, при реке Ржавке, дворов 39, жителей 240, церковь православная, 2 ветряные мельницы

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Городецкая волость
16Село Рисковтрактер. РжавкеРисковскому с. о. церк. земли70 2259 2286 2Рисковского пр. 9830
48Хут. Рисковтрактер. Ржавкегр. И. Чернышеву-Кругликову, п. 11113Рисковского пр. 10033

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Рогачевский район, Курганский сельсовет
д Рысков62

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Рогачёвский район, Курганский сельсовет
д. Рысков44
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