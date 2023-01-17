Бенякони
Вороновский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
148. Беняконцы, деревня бывшая владельческая, при реке Сольче, дворов 14, жителей 181, В 1 версте — сел. Бенякони — кст., волостное правление вод. млн. В 5 верстах — мест Показать все
207. Бенякони, местечко бывшее государственное, дворов 7, жителей 46, костел, богадельня
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Бенякони, с. (Римши), жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 13, у. гор. 40 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 22 в., при ст. Бинякони.
Бинякони, ст. Полес. жел. дор. р. Сольча, жит. 58 (28 м. 30 ж.), у. гор. 51 в., вол. пр. 23 в., ст. кв. 23 в.
Бинякони, с., жит. 141 (70 м. 71 ж.), дес. 89¼, у. гор. 49 в., вол. пр. 22 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Бинякони ½ в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Бенякони1279
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Бенякони632