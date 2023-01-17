агрогородок Бенякони, агрогородок Бенякони, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Бенякони

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Беняконская волость
148. Беняконцы, деревня бывшая владельческая, при реке Сольче, дворов 14, жителей 181, В 1 версте — сел. Бенякони — кст., волостное правление вод. млн. В 5 верстах — мест Показать все
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Девенишская волость
207. Бенякони, местечко бывшее государственное, дворов 7, жителей 46, костел, богадельня

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Беняконская волость
Бенякони, с. (Римши), жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 13, у. гор. 40 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 22 в., при ст. Бинякони.
Ошмянский уезд, Девенишская волость
Бинякони, ст. Полес. жел. дор. р. Сольча, жит. 58 (28 м. 30 ж.), у. гор. 51 в., вол. пр. 23 в., ст. кв. 23 в.
Бинякони, с., жит. 141 (70 м. 71 ж.), дес. 89¼, у. гор. 49 в., вол. пр. 22 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Бинякони ½ в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Беняконский сельсовет
д Бенякони1279

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Беняконский сельсовет
аг. Бенякони632
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