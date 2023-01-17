148. Беняконцы, деревня бывшая владельческая, при реке Сольче, дворов 14, жителей 181, В 1 версте — сел. Бенякони — кст., волостное правление вод. млн. В 5 верстах — мест

Населенное место

Бенякони, с. (Римши), жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 13, у. гор. 40 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 22 в., при ст. Бинякони.

Бинякони, ст. Полес. жел. дор. р. Сольча, жит. 58 (28 м. 30 ж.), у. гор. 51 в., вол. пр. 23 в., ст. кв. 23 в.