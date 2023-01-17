село Озерское, село Озерское, Козельский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Озерское

Козельский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Перемышльский уезд
3602Озерское, с. вл.при рч. Озерчанке.181821103102Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Озерская волость
862. Озерское, село бывшее владельческое, при речке Озерчанке, дворов 21, жителей 125, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, 2 ла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Козельский район
77489Озерскоесело54°11'35°56'N-36-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Козельский муниципальный район, Сельское поселение деревня Подборки
29616440131с Озерскоесело
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