Хмелевицы
Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4182Хмелевицы, д. вл.при р. Сусле.1126526104128Показать скан
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3824ХмелевицаХмелевицк.Петро ПавловскийЛевашева10015113927
39—ХмелевицаХмелевицк.Петро Павловскийбывшие государственные10015597
40—ХмелевицаХмелевицк.Петро Павловскийбывшие государственные1001551517
41—ХмелевицаХмелевицк.Петро Павловскийбывшие государственные10015265
42—ХмелевицаПодгорнов.Петро ПавловскийКузьмина10015103333
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
243433Хмелевицыдеревня59°59'с.ш.39°01'в.д.O-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628452491д Хмелевицыдеревня