Населенное место

Изабелин, им. (Гр. Тышкевича), жит. 20 (12 м. 8 ж.), дес. 1162, у. гор. 30 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.