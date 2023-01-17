деревня Рожки 1, деревня Рожки 1, Свислочский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Рожки 1

Свислочский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Свилочская волость
РожкиИмение6432810Свислочь
РожкиХутор12433418Свислочь
РожкиДеревня24743299Свислочь

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Свислочский район, Свислочский сельсовет
д Рожки 199

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Свислочский район, Свислочский сельсовет
д. Рожки 160
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