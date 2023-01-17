деревня Усть-Туи, деревня Усть-Туи, Пермский уезд, Пермская губерния (на 1886) — Familio

Усть-Туи

Пермский уезд, Пермская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1395Усть-Туи, дер.при р. Каме.5848237577Часовня православная 1. Хлебный магазин 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Подполазнинская волость
159. Усть-Туи, деревня бывшая владельческая, при речке Верхнем Туе, дворов 24, жителей 144, часовня
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