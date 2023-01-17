хутор Попов, хутор Попов, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Попов

Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Новоаннинский район
14841Поповхутор50°23,0' с.ш.43°17,0' в.д.M-38-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Новоаннинский муниципальный район, Тростянское сельское поселение
18638440111х Поповхутор
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