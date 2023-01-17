деревня Федоровка, деревня Федоровка, Гордеевский район, Брянская область (на 2018) — Familio

Федоровка

Гордеевский район, Брянская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3576Федоровка (Лобановка), д. вл.при колодцах.191156230232
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Суражский уезд, Гордеевская волость
1014. Федоровка, деревня бывшая владельческая, при речке Белице, дворов 86, жителей 532, ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Гордеевский район
68948Федоровкадеревня52°59'с.ш.32°08'в.д.N-36-113
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