Худяковская
Устьрецкая волость, Кадниковский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5379Худяковская, д. каз.при р. Кубене.7482115458Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
922. Худяковская, деревня бывшая государственная, при реке Кубене, дворов 16, жителей 96, часовня, лавка, ренсковый погреб
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4035ХудяковскаяКосковскоеТроицкийбывшие государственные99278077