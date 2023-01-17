деревня Худяковская, деревня Худяковская, Устьрецкая волость, Кадниковский уезд (на 1914) — Familio

Худяковская

Устьрецкая волость, Кадниковский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5379Худяковская, д. каз.при р. Кубене.7482115458
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Устьрецкая волость
922. Худяковская, деревня бывшая государственная, при реке Кубене, дворов 16, жителей 96, часовня, лавка, ренсковый погреб

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Устьрецкая волость
4035ХудяковскаяКосковскоеТроицкийбывшие государственные99278077
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