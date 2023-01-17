село Верх-Красноярка, село Верх-Красноярка, Северный муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Верх-Красноярка

Северный муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Каиский округ
1768Верхне-Красноярское (Большое Демино), с. каз.при р. Тартасе.2215836141126Церковь православная 1 (строится).
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Шипицинская волость
16Село Верхне-Красноярское6531635396

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Северный район
80307Верх-Краснояркасело56°22'77°56'O-43-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Верх-Красноярский сельсовет
50644407101с Верх-Краснояркасело
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