Нововасилевка
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
522Ново-Васильевка (Апанлы), слоб. каз.при балке Апанлы.754723211571150Сельское училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
165. Ново-Васильевка (Ново-Александровка, Андреевка), село бывшее государственное, при балке Анаила, дворов 430, жителей 3525, волостное правление (уездный город в 80 вер Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9491Нововасилівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Приазовськийселищна рада Нововасилівська