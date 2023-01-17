посёлок городского типа Нововасилевка, посёлок городского типа Нововасилевка, — Familio

Нововасилевка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
522Ново-Васильевка (Апанлы), слоб. каз.при балке Апанлы.754723211571150Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Ново-Васильевская волость
165. Ново-Васильевка (Ново-Александровка, Андреевка), село бывшее государственное, при балке Анаила, дворов 430, жителей 3525, волостное правление (уездный город в 80 вер Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9491Нововасилівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Приазовськийселищна рада Нововасилівська
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