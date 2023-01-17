Малая Знаменка
Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1416Знаменка (Киселевка), д. каз.при р. Польном Воронеже.187024117119Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
540. Знаменка (Киселевка), деревня бывшая владельческая, при реке Польн. Воронеже, дворов 52, жителей 340, церковь православная
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Малая-Андреевка«Глазок» поч. отд.309
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
288773Малая Знаменкадеревня52°56'40°45'N-37-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68620450116д Малая Знаменкадеревня