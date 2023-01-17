деревня Малая Знаменка, деревня Малая Знаменка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Малая Знаменка

Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1416Знаменка (Киселевка), д. каз.при р. Польном Воронеже.187024117119
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Екатерининская волость
540. Знаменка (Киселевка), деревня бывшая владельческая, при реке Польн. Воронеже, дворов 52, жителей 340, церковь православная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Екатерининская волость
деревня Малая-Андреевка«Глазок» поч. отд.309

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Никифоровский район
288773Малая Знаменкадеревня52°56'40°45'N-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Никифоровский муниципальный район, Сельское поселение Ярославский сельсовет
68620450116д Малая Знаменкадеревня
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