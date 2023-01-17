деревня Войнино, деревня Войнино, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Войнино

Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Любавичская волость
317. Войнино, село бывшее владельческое, при речке Хохле, дворов 26, жителей 112, церковь православная зашт., 2 водяные мельницы

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Любавичская волость
28Село Войнинодор. в Любавичск. в. пр. реч. ВохловкеВойнинскому сел. общ. 45155167Войнинского пр. 10515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Монастырщинский район
176301Войнинодеревня54°08'00"31°42'00"N-36-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Монастырщинский муниципальный район, Гоголевское сельское поселение
66627420118д Войнинодеревня
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