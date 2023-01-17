село Николаевка, село Николаевка, Одеська область (на 2018) — Familio

Николаевка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1129Николаевка (Ганское), с. вл.при рч. Мокрой Журавке.352542350331Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Николаевская 1-я волость
334. Николаевка 1-я (Ганское), село бывшее владельческое, дворов 175, жителей 892, волостное правление (уездный город в 29 верстах), 2 постоялых двора. В 3 верстах — лвк. Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17690Миколаївкаселоцентр сільської радир-н Ширяївськийсільрада Миколаївська
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