село Погост, село Погост, Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Погост

Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1613Гусевский погост, с. каз. и вл.при р. Оке и рч. Гусе.1647180883894Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Погостьинская волость
583. Погост (Гуси, Гусевский Погост), село бывшее владельческое и государственное, при речке Гуси, дворов 332, жителей 1570, волостное правление (уездный город в 16 верст Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Касимовский район
1073Погостсело55°01'с.ш.41°10'в.д.N-37-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Касимовский муниципальный район, Погостинское сельское поселение
61608465101с Погостсело
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