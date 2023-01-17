Строшюнай
Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Страшуны, л. стор. (каз.), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 10, у. гор. 36 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Жосли 5 в.
Страшуны 1-я, д., жит. 80 (42 м. 38 ж.), дес. 117, у. гор. 35 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Жосли 10 в.
Страшуны 2-я, д., жит. 138 (63 м. 75 ж.), дес. 203, у. гор. 35 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Жосли 5 в.
Страшуны 3-я, выс., жит. 24 (13 м. 11 ж.), дес. 20, раз. см. пред.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Strošiūnų k.