Населенное место

Страшуны, л. стор. (каз.), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 10, у. гор. 36 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Жосли 5 в.

Страшуны 1-я, д., жит. 80 (42 м. 38 ж.), дес. 117, у. гор. 35 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Жосли 10 в.

Страшуны 2-я, д., жит. 138 (63 м. 75 ж.), дес. 203, у. гор. 35 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Жосли 5 в.