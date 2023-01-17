деревня Подгородная Слобода, деревня Подгородная Слобода, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния (на 1886) — Familio

Подгородная Слобода

Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6629Подгородная Слобода (Ямская), д. каз.при р. Волге.½½132733
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд, Подгородно-Слободская волость
729. Подгородная Слобода, деревня бывшая государственная, при реке Волге, дворов 14, жителей 77, волостное правление (уездный город в ½ версты). В 15 верстах — церковь пр Показать все
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