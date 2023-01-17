погост Благовещенский, погост Благовещенский, Прямухинская волость, Новоторжский уезд (на 1915) — Familio

Благовещенский

Прямухинская волость, Новоторжский уезд (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
8029Благовещенский, (Кузмодемьяновский), пог. и с. каз.при р. Осуге.254206472Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Родионковская волость
259. Козьмодемьяновское (Благовещенское), село бывшее государственное, при реке Осуге, дворов 12, жителей 73, церковь православная, лавка, ярмарка

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Прямухинская волость
24Косьмо-Дамиан181
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