Благовещенский
Прямухинская волость, Новоторжский уезд (на 1915)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- погост
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8029Благовещенский, (Кузмодемьяновский), пог. и с. каз.при р. Осуге.254206472Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
259. Козьмодемьяновское (Благовещенское), село бывшее государственное, при реке Осуге, дворов 12, жителей 73, церковь православная, лавка, ярмарка
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
24Косьмо-Дамиан181