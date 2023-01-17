деревня Орешникова, деревня Орешникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Орешникова

Сарапульский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12706Орешникова (Орешник), д. уд.при рч. Бисарихе.223534136137Часовня православная 1. Мельниц 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Мостовинская волость
1010. Орешникова, деревня бывшая удельная, при речке Бисарихе, дворов 44, жителей 219, часовня
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