село Пионерский лагерь имени Олега Кошевого, село Пионерский лагерь имени Олега Кошевого, Комсомольский район, Хабаровский край (на 2018) — Familio

Пионерский лагерь имени Олега Кошевого

Комсомольский район, Хабаровский край (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Хабаровский край, Комсомольский район
392117Пионерский лагерь имени Олега Кошевогосело50°38'00"137°13'00"M-53-059
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close