деревня Замочек, деревня Замочек, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Замочек

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Замочская волость
483. Замочек, село бывшее владельческое, при реке Усвейке, дворов 36, жителей 190, волостное правление, церковь православная, школа, млн. В 10 верстах — погост Вядец, цер Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Замочская волость
1Село Замочек, в нем Замочское вол. прав. торговойр. УсвейкеЗамочскому с. о. 50174168Замочского прав. 12030

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Антопольевский сельсовет
д Замочек280

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Круглицкий сельсовет
д. Замочек129
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