Замочек
Чашникский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
483. Замочек, село бывшее владельческое, при реке Усвейке, дворов 36, жителей 190, волостное правление, церковь православная, школа, млн. В 10 верстах — погост Вядец, цер Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Замочек, в нем Замочское вол. прав. торговойр. УсвейкеЗамочскому с. о. 50174168Замочского прав. 12030
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Замочек280
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Замочек129