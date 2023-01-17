Населенное место

Петрички, пос. (Котович), жит. 15 (6 м. 9 ж.), дес. 25, у. гор. 55 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Березвечь 36 в.

Петрочки, д., жит. 98 (57 м. 41 ж.), дес. 164, раз. см. пред.