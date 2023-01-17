Петрачки
Мядельский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Петрички, пос. (Котович), жит. 15 (6 м. 9 ж.), дес. 25, у. гор. 55 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Березвечь 36 в.
Петрочки, д., жит. 98 (57 м. 41 ж.), дес. 164, раз. см. пред.
Петрочки, стор. (Окушко), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 3, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Петрачки45
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Петрачки40