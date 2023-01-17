деревня Старево, деревня Старево, Слуцкий район, Минская область (на 2021) — Familio

Старево

Слуцкий район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Горковская волость
Старево, застенок851751688610
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Старевские заводы, лесопильн. и стекл.3525051688910
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Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Слуцкий район, Сорогский сельсовет
д. Старево4
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