Траки
Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станция
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Траки Передние, Убеевскойчуваши477Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
796524Тракист.(нп)55°43'с.ш.47°17'в.д.N-38-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Красноармейский муниципальный район, Яншихово-Челлинское сельское поселение
97624460141ст Тракистанция