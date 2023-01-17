деревня Березовка, деревня Березовка, город Тула, Тульская область (на 2019) — Familio

Березовка

город Тула, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Тульский уезд, Сергиевская волость
66. Лабынское (Березовка), сельцо бывшее владельческое, дворов 8, жителей 59, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ленинский район
8488Березовкадеревня54°04'с.ш.37°45'в.д.N-37-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Тула
70701000601д Березовкадеревня
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