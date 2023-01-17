деревня Большой Рясь, деревня Большой Рясь, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Большой Рясь

Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
328Большая Рясь, д. каз.при безымянном озере.352026126115Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Студено-Ключинская волость
259. Б. Ряс, деревня бывшая государственная, дворов 49, жителей 303, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Студено-Ключинская волость
Рясь Большая, Студено-Ключинскойтатары384
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Высокогорский район
142463Большой Рясьдеревня56°06'49°05'O-39-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский муниципальный район, Суксинское сельское поселение
92622462106д Большой Рясьдеревня
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