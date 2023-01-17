деревня Синекустовские Отруба, деревня Синекустовские Отруба, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Синекустовские Отруба

Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Туголуковская волость
деревня Сине-Кутовское«Бурнакская» п.-т. кон.7927

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Ржаксинский район
64392Синекустовские Отрубадеревня51°58'41°58'M-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, Сельское поселение Пустоваловский сельсовет
68630450131д Синекустовские Отрубадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close